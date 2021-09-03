Путин направил приветствие участникам форума "Взгляд на мир, Европу и Италию"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума "Взгляд на мир, Европу и Италию", назвав Италию важным партнером для РФ. Телеграмма главы государства опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Для нас Италия традиционно является весьма важным партнером. Заинтересованы в дальнейшем развитии конструктивного российско-итальянского диалога и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах на благо наших народов, в целях обеспечения стабильности и безопасности на европейском континенте", - говорится в сообщении.

По мнению Путина, за время существования форум, на котором рассматриваются самые непростые проблемы глобальной и региональной повестки дня и предлагаются подходы к их решению, заслужил международный авторитет. С учетом текущего председательства Италии в Группе двадцати (G20) экспертные наработки форума представляются особенно востребованными, считает президент.

"Рассчитываю, что ваши дискуссии будут продуктивными, помогут в поиске ответов на важнейшие вызовы современности, а также послужат упрочению доверия и взаимопонимания между народами Европы", - добавил глава государства, пожелав участникам и гостям форума успехов и всего наилучшего.

Форум "Взгляд на мир, Европу и Италию" по традиции проходит на берегу озера Комо.