Путин считает, что за порядок в мире должны отвечать ООН и ее Совбез

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) и ее Совет Безопасности должны следить за мировым порядком, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"За порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций и ее Совет Безопасности, в том числе в лице пяти постоянных членов", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос ведущего о том, кто будет выполнять функцию "всемирного полицейского" на фоне провала кампании США в Афганистане.

Он выразил надежду, что в контексте афганских событий к странам Запада "придет осознание, что действовать с прежних позиций", которые "заключались в том, чтобы "цивилизовывать" другие народы, привносить туда элементы современной цивилизации по образцу и подобию", это "ошибочная политика".