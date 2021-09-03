Захарова считает, что Киев не проявил уважения к инициативе РФ о группе наблюдателей ОБСЕ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Украина и страны Запада не проявили должного уважения к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" российско-украинской границы. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с прекращением деятельности данной группы.

"Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением", - отметила он.

"Российская сторона признательна сотрудникам и руководству группы, профессионально выполнявшим свои обязанности, а также готова оказать им всестороннее содействие в завершении работы на российской территории и возвращении на родину", - добавила дипломат.