В ЦИК напомнили СМИ о необходимости соблюдать закон при публикации опросов в ходе кампании

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Наталья Бударина напомнила, что средства массовой информации должны соблюдать требования законодательства при публикации опросов общественного мнения в ходе избирательной кампании, в том числе указывая все необходимые исходные данные.

"Есть некоторое сетевое издание, в адрес которого я направила несколько дней назад письмо за своей подписью, что им необходимо соблюдать при публикации данных опросов требования закона и указывать все необходимые сведения", - сказала Бударина на заседании ЦИК в пятницу.

По ее словам, в пятницу поступила реакция представителей сетевого издания, в котором их "возмущению нет предела". "Вопрошают, откуда взять данные о том, кто является заказчиком и лицом, оплатившим проведение опроса общественного мнения. Могу разъяснить коллегам, откуда это можно взять. Есть закон о СМИ, которым они могут руководствоваться в полной мере, где гарантируется свобода поиска информации, у редакции есть право направлять запросы во все организации, как устные, так и письменные, получать оперативные ответы", - подчеркнула секретарь ЦИК.

Она добавила, что в случае нехватки сведений "ничто не сдерживает редакции СМИ от того, чтобы дополнительно уточнять данную информацию". "Хочу отметить, что после получения моего письма редакция сетевого издания, несмотря на все свое возмущение, все-таки выполнила требование закона и указала все недостающие данные", - отметила Бударина.

По ее словам, также в ряде телеграм-каналов ЦИК обвинили в том, что комиссия "работает на определенную политическую силу, потому что публикация данной газеты содержала отрицательную оценку рейтинга по одной из политических партий".

"Уважаемые коллеги, мы работаем как: есть система мониторинга Роскомнадзора, которая проводит мониторинг соблюдения законодательства СМИ. При выявлении таких данных нам сведения от Роскомнадзора поступают. И на основании этого мы можем привлекать к административной ответственности, но мы этого не делаем, а просто обращаем внимание редакции СМИ и напоминаем, что нужно соблюдать требования закона", - сказал Бударина.

"А теперь что касается работы ЦИК на определенную политическую силу в плане газетных публикаций. Коллеги, я хочу сказать, что если бы мы этим занимались, то мы бы не говорили вам: пожалуйста, обратите внимание, что нужно указывать все данных по опросам общественного мнения, которые предусмотрены законом, а говорили бы потом, что вы, условно говоря, занимаетесь незаконной предвыборной агитацией. Но мы этого не делаем, потому что мы не усматриваем нарушений в каких-то критичных и резких статьях. Вы можете в полном объеме пользоваться всей свободой выражения мнений и публиковать собственную точку зрения, не переходя какие-то грани", - заключила секретарь комиссии.

О выборах

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.