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Москалькова и омбудсмен Венгрии договорились о сотрудничестве в сфере защиты прав граждан

Соглашение предполагает развитие более тесных отношений между сторонами в сфере защиты прав граждан

НОВИ-САД /Сербия/, 3 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по основным правам Венгрии Акос Козма в пятницу подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение предполагает развитие более тесных отношений между сторонами в сфере защиты прав граждан.

"Стороны будут сотрудничать в сфере защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и Венгрии в пределах своей компетенции, определенной национальным законодательством каждой стороны. С этой целью каждая сторона будет отвечать на запросы другой стороны в кратчайшие сроки, которые обычно не превышают месяца с даты их получения. <…> Стороны в пределах своей компетенции будут рассматривать и принимать жалобы граждан Российской Федерации на территории Венгрии и граждан Венгрии на территории Российской Федерации", - говорится в документе.

Также омбудсмены РФ и Венгрии договорились обмениваться информацией в сфере правозащиты, проводить совместную практическую и исследовательскую работу. Кроме того, в соглашении отмечается, что уполномоченные будут помогать друг другу "в расширении сотрудничества с зарубежными национальными правозащитными учреждениями, международными организациями".

Теги
РоссияВенгрияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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