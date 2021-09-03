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Медведев отметил положительные изменения в сфере безопасности в Карачаево-Черкесии

Замглавы Совбеза также отметил, что в регионе развивается бизнес и реализуется целый ряд крупных проектов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью в Карачаево-Черкесии изменилась в лучшую сторону и носит предсказуемый характер, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой республики Рашидом Темрезовым.

"За последнее время ситуация, действительно, существенным образом изменилась, - сказал Медведев, попросив своего собеседника рассказать, как обстоят дела с вопросами безопасности. - Причем не только если сравнивать ситуацию в Карачаево-Черкесии в 90-е годы, но и даже в нулевые годы. Сейчас все гораздо спокойнее, предсказуемый характер носит в целом ситуация".

Замглавы Совбеза также отметил, что в регионе развивается бизнес, реализуется целый ряд крупных проектов, включая туристические.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКарачаево-Черкесия
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