Томский облизбирком подаст в суд, чтобы отменить регистрацию двух кандидатов от СРЗП

ТОМСК, 3 сентября. /ТАСС/. Избирательный комитет Томской области подаст в суд, чтобы отменить регистрацию двух кандидатов на выборах 2021 года в законодательную думу региона от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП). Такое решение было принято членами облизбиркома на основании поступившей из Центробанка информации "о владении иностранными финансовыми инструментами", сообщила ТАСС представитель облизбиркома.

Всего облизбирком зарегистрировал 62 кандидата от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" на выборах в региональное законодательное собрание.

"Членами облизбиркома принято решение об обращении в суд с административными исковыми заявлениями об отмене регистрации Исупова Алексея Андреевича и Родионовой Елены Викторовны, включенных в областной список по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду!" в Томской области", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что такое решение региональный избирком принял "в связи с получением из Центрального банка РФ информации, указывающей на владение иностранными финансовыми инструментами".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.