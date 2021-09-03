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Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником ООН заседание Конституционного комитета Сирии

Предыдущая сессия малой группы Конституционного комитета Сирии состоялась в январе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в пятницу по телефону обсудили подготовку к новому заседанию сирийского конституционного комитета.

"Была предметно обсуждена проблематика работы сирийского конституционного комитета в Женеве с акцентом на подготовку к проведению 6-й сессии его редакционной комиссии, - говорится в сообщении МИД РФ. - При этом была подтверждена важность устойчивого продвижения процесса урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая дальнейшую координацию усилий в интересах обеспечения прочного мира и безопасности в Сирии".

Предыдущая сессия малой группы Конституционного комитета Сирии состоялась в январе этого года в Женеве.

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