Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на обратном пути с Восточного экономического форума в пятницу (в субботу по местному времени) прибыл в Благовещенск.

В программе главы государства запланировано посещение космодрома Восточный, встреча с губернатором Амурской области Василием Орловым и вручение госнаград ликвидаторам последствий региональных природных ЧС.

Как уточнила пресс-служба Кремля, Путин осмотрит ход строительства инфраструктурных объектов космодрома, в частности командного пункта и стартового комплекса для ракеты "Ангара". Там же президент встретится с Орловым.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в ближайшие дни планирует встретиться с президентом. Как уточнили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, Рогозин готовит доклад главе государства о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания Российской орбитальной служебной станции.

Путин неоднократно бывал на Восточном, в предыдущий раз - в сентябре 2019 года. Тогда он провел на космодроме совещание по вопросам развития его инфраструктуры и перспективных ракетных комплексов.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.