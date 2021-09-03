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Слуцкий заявил, что Россия не обязана отчитываться о военных учениях перед НАТО

Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее призвал предоставить данные о военных учениях "Запад-2021"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия не должна отчитываться перед НАТО о проводимых военных учениях, учитывая понижение уровня диалога, произошедшее по вине альянса. Такое мнение в своем Telegram-канале в пятницу выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга раскрыть подробности учений "Запад-2021".

"Сотрудничество - это улица с двусторонним движением. Североатлантический альянс в одностороннем порядке понизил уровень отношений с Россией. Это их выбор", - отметил Слуцкий.

По его словам, Россия "при такой тональности точно не обязана ни перед кем отчитываться, особенно учитывая размещение американских систем ПРО в Польше, а также периодическую переброску войск США в страны, находящиеся в непосредственной близости от границ РФ". "А что насчет обеспокоенности Украины, то здесь и говорить нечего", - добавил депутат.

Столтенберг ранее заявил, что Россия "должна вести себя предсказуемым образом". Он призвал предоставить данные о военных учениях "Запад-2021" в связи с возросшей обеспокоенностью стран Балтии, Польши и Украины относительно планов Москвы.

Первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что в отдельных эпизодах учений, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, будет принимать участие не более 6 400 военнослужащих. При этом Венский документ предписывает обязательное приглашение наблюдателей на учения, в отдельных эпизодах которых участвует от 13 тыс. военнослужащих.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых на территории Белоруссии будут задействованы 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.

Теги
РоссияСтолтенберг, ЙенсСлуцкий, Леонид Эдуардович
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