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Смена власти в Афганистане

Кабулова пригласили на заседание ассамблеи Совета Европы по ситуации в Афганистане

Заседание состоится в конце сентября, отметил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов примет участие в заседании ассамблеи Совета Европы, на котором будет обсуждаться ситуация в этой стране. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский в эфире телеканала "Россия-24".

"В скором времени, в конце сентября, состоится заседание ассамблеи Совета Европы, и вопрос о последствиях катастрофы в Афганистане будет обсуждаться в рамках этой ассамблеи, - сказал он. - Кстати, на нее приглашен наш спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов".

Теги
АфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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