Примаков: представители Россотрудничества в Афганистане на данный момент находятся в РФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Артем Попов/. Сотрудники Российского центра науки и культуры (РНЦК) в Афганистане на данный момент находятся в РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас и наш представитель в Афганистане, и его заместитель находятся в России. Решение о том, когда они выйдут, мы примем, я думаю, в течение месяца. Зависеть это будет от ситуации в сфере безопасности, тех официальных и неофициальных гарантий, которые мы будем иметь о том, что этот Российский центр науки и культуры будет работать", - сказал он.

По словам Примакова, пока агентство ждет, "когда в стране уляжется пыль" и прояснятся вопросы, связанные с безопасностью. "Так или иначе, нам надо убедиться сначала, что все это может работать. Наши сотрудники, нанятые на месте, находятся в безопасности. Они либо по домам, либо сейчас тоже помогают нам рассмотреть вопросы, как это все может начать работать", - добавил он.

Глава Россотрудничества указал на то, что на данном этапе контакты с захватившим власть движением "Талибан" (запрещено в РФ) осуществляются через российское посольство в республике, а прямых контактов с талибами у агентства нет.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.