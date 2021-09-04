Примаков: информация об афганских студентах, планирующих учиться в РФ, будет проверяться

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Артем Попов/. Россия будет проверять информацию о студентах из Афганистана, которые намерены приехать учиться в РФ, чтобы убедиться в их реальных намерениях. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Нам важно, я имею в виду как стране, чтобы приехали люди, которые сюда едут, чтобы именно учиться, а не с разными другими задачами. Тут уже работа со стороны специальных служб, которые будут проверять, естественно, там профайлинг делать какой-то людей, которые приезжают. <...> Нам важно, [чтобы] человек поступил, он должен иметь возможность приехать и учиться", - сказал он.

По словам Примакова, агентство не будет напрямую заниматься вопросом вывоза изъявивших желание учиться в России студентов из Афганистана, однако в целом российской стороной этот вопрос прорабатывается. "Насколько я знаю, прорабатывается как раз история с привозом этих студентов в Россию. Раньше это были еще и ковидные ограничения, карантинные. Но сейчас новые обстоятельства в связи с де факто сменой власти в Афганистане. Конечно, есть еще и аспект безопасности", - продолжил он.

Поэтому, пояснил глава Россотрудничества, агентство также будет предоставлять имеющуюся у них информацию об этих студентах МИД и Минобороны РФ, которые и составляют списки для вывозных рейсов. "Информация о том, кто поступил [в университеты], их контакты, а эта информация есть у нас, эта информация есть у Министерства образования и науки РФ, мы ее агрегируем, передаем ответственным ведомствам", - заключил он.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.