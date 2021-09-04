Россотрудничество готовится открыть 20 "русских домов" в некоторых странах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Артем Попов/. Россотрудничество работает над расширением географии своего присутствия в мире и готовится открыть 20 негосударственных "русских домов" в ряде стран. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы агентства Дмитрий Поликанов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что агентство разработало гибкий формат работы в новых регионах, который основывается на взаимодействии с партнерами за рубежом. "Мы присутствуем почти в 80 странах, но есть страны, в которых нас нет. Нам хочется, чтобы там тоже знали и любили Россию. <...> В целом ряде стран у нас есть представительство только в столице, но при этом страны большие и хочется выйти за пределы столиц. Поэтому мы предложили концепцию негосударственных "русских домов", когда партнерские организации некоммерческие, бизнес, ассоциации выпускников и так далее могут выступить такими партнерами и заключить контракт с Россотрудничеством, открыв у себя негосударственный "русский дом", - пояснил Поликанов.

По его словам, в таких "русских домах" Россотрудничество будет вести привычную деятельность по продвижению русского языка и отечественного образования, а также организовывать курсы, проводить кинофестивали и выставки, но "без сложных громоздких бюрократических процедур, связанных с подписанием межправительственного соглашения, получения дипломатического статуса и так далее". "Сегодня уже порядка 20 точек по миру, которые готовы открываться, и откуда к нам пришли с такой идеей. Мы ее поддержали, придумали для этого оболочку", - добавил заместитель руководителя ведомства.

Поликанов указал, что большая часть предложений открыть "русский дом" поступила от партнеров в странах Ближнего Востока и Африки. "То есть там есть, например, коллеги, которые предлагают открыть дополнительные точки в Египте, Анголе, ОАЭ, в Катаре", - сказал он. Новые представительства появятся и в разных городах Китая, инициатором выступило Общество российско-китайской дружбы. Первый подобный филиал уже открылся в Шанхае.

"Эта точка, которая им позволяет вести деятельность в продвижении интересов российского бизнеса, но при этом выполнять и гуманитарные задачи. Здесь мы с ними в партнерстве. Они тоже себя позиционируют как негосударственный "русский дом", - сказал Поликанов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.