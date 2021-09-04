Примаков: Россотрудничество не подменяет защиту прав сограждан концертами и чаепитиями

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Артем Попов/. Россотрудничество не занимается только концертами и чаепитиями, приоритетная задача по защите прав соотечественников выполняется в полном объеме. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, когда встает вопрос, защищать ли русское и русскоязычное население, то "нет выбора между защищать или не защищать". "Вопрос совершенно однозначный. Права русских и русскоязычного населения, которое проживает за пределами России, безусловно, должны быть защищены", - уверен Примаков.

Он отметил, что для этих целей в России существует "весь необходимый инструментарий": министерство иностранных дел, консульский департамент МИД, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, имеющий "некое финансирование, в том числе и на правозащитную деятельность". "Есть Россотрудничество, которое работает по своему функционалу, в том числе и с соотечественниками, и мимо повестки правозащиты тоже не может и не должно проходить, - подчеркнул Примаков. - Мы, безусловно, занимаемся не только концертами, самодеятельностью или чаепитиями, мы должны вести и работу по сохранению идентичности наших соотечественников, которые живут за рубежом".

По его словам, эта деятельность включает в себя и меры для реализации "права на свободное использование русского языка". "Я не думаю, что сейчас какой-то всплеск русофобии. Мы просто стали больше на это обращать внимание, - продолжил Примаков. - Помним 1990-е годы, когда русофобия была такая, что сотнями тысяч русские уезжали, бросив свои дома, имущество и так далее. Сравнимо ли это с тем, что происходит сейчас? Конечно, нет. Но тем не менее проявление русофобии есть. Вопрос в том, как местные власти на нее реагируют".

Как отметил глава Россотрудничества, организация имеет "определенный инструментарий". "Это болезненный инструментарий, который мы не склонны использовать направо и налево в качестве кувалды, - указал он. - Но если мы видим, что в какой-либо стране, будь это бывшая советская республика или еще какая-то, есть государственная политика по ущемлению русского и русскоязычного населения, безусловно, мы будем смотреть на тот уровень нашего взаимодействия, нашего агентства с этой самой референтной стороной".