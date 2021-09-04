Первый замглавы МИД России и статс-секретарь МИД ФРГ обсудили вопросы безопасности

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа высокого уровня по вопросам политики и безопасности под председательством первого замглавы МИД РФ Василия Титова и статс-секретаря МИД ФРГ Мигеля Бергера провела заседание в пятницу, стороны обсудили вопросы глобальной безопасности.

"В рамках заседания прошли встречи трех подгрупп: по вопросам борьбы с терроризмом, оргпреступностью и наркоугрозой, по стратегическим (военно-политическим) вопросам, а также по контролю за вооружениями и нераспространению ОМУ [оружия массового уничтожения], которые представили в ходе пленарного заседания доклады о проведенной за отчетный период работе", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

Сообщается, что в рамках заседания состоялась встреча в формате двустороннего "переговорного механизма" по вопросам кибербезопасности. Участники переговоров договорились, что следующее заседание группы состоится в 2022 году в Москве.

"Уделено также внимание практическим вопросам двусторонних российско-германских отношений. Российская сторона подтвердила наличие значительного потенциала для их поступательного развития во всех областях на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела", - резюмировали в дипведомстве.