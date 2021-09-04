Путин заявил, что с 2015 года Армейские игры стали событием поистине мирового масштаба

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации Армейских международных игр - 2021 (АрМИ-2021) по случаю их закрытия. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба. С каждым годом они объединяют под своими знаменами все больше военнослужащих из России и других государств, предоставляют им уникальную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, сплоченность, умение грамотно и оперативно решать ответственные задачи", - говорится в тексте.

Президент также отметил увеличение команд - участниц игр и обогащение программы мероприятия различными содержательными конкурсами. "С удовлетворением отмечу, что Армейские игры - 2021 прошли на высоком организационном уровне, расширилась их "география", - добавил Путин.

На полях игр участникам и гостям также удалось ознакомиться с современными достижениями зарубежного и отечественного оборонно-промышленных комплексов, отметил президент.

"Уверен, что насыщенным профессиональным, экспертным общением, перспективными деловыми контактами нынешние Армейские игры внесут весомый вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества", - заявил глава государства.