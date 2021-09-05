Песков заявил, что принадлежность Крыма не может быть темой встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи лидеров РФ и Украины, поэтому в плане подготовки саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского "воз и ныне там". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в таком виде это не может быть пунктом повестки дня переговоров. "Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, воз и ныне там", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.

При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, хотя Киев такой воли пока не проявил. "Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - обратил внимание Песков.

Он также напомнил, что российский лидер "сказал, что украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать оценку итогам работы и должны голосовать за того, кого они хотят дальше видеть [главой] своего государства". "Поэтому давайте все-таки пусть это останется прерогативой украинского народа, а мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной", - заключил Песков.

"Русофобский подход"

Русофобский подход пока доминирует в политике Киева, а силы, готовые к обсуждению самых острых вопросов с Россией, сидят под домашним арестом, заявил Песков.

"Мы видим, что, к сожалению, те силы в Украине, которые обладают более взвешенным подходом, более сбалансированным подходом, и которые являются сторонниками все-таки обсуждения самых острых вопросов с Россией, но обсуждения, эти силы сейчас сидят под домашним арестом. Грубо, абсолютно, что называется через колено, сидят под домашним арестом, и суд только штампует продление этого домашнего ареста. Вот что мы видим, поэтому пока доминирует вот такой русофобский подход во всем и вся", - сказал Песков.