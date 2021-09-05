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Песков назвал "непосредственной угрозой" продолжающееся стремление Украины в НАТО

Кроме того, вызывает опасения теоретическая готовность США этот вопрос обсуждать, отметил представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "непосредственной угрозой" продолжающееся стремление Украины в НАТО и теоретическую готовность США этот вопрос обсуждать.

"Первое, [президент Украины Владимир] Зеленский говорит: "Мы хотим, мы стремимся в НАТО". Американцы говорят: "Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - пояснил Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин, "по крайней мере, будет прикладывать усилия", чтобы исторические земли России не использовались против нее самой.

По его мнению, результаты встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, если исходить из тех моментов, которые "очевидно Москве не нравятся", являются продолжением создания проекта превращения Украины в анти-Россию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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