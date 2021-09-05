Посольство России в Гвинее призвало находящихся в стране россиян проявлять осторожность

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Гвинее призвало в воскресенье находящихся в африканской стране граждан РФ проявлять повышенную осторожность в связи с происходящими в Конакри событиями.

"В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в Конакри, призываем вас не покидать места проживания", - говорится в сообщении, опубликованном на портале дипмиссии. Даются телефоны для экстренной связи.

Представитель посольства РФ заявил ТАСС, что ведется необходимая работа. "Занимаемся всеми соответствующими вопросами", - отметил он, добавив, что пока никто из граждан России за помощью не обращался.

Утром в воскресенье в правительственном квартале Конакри велась интенсивная стрельба из автоматического оружия. На улицах присутствуют многочисленные военные. Солдаты требуют у прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их. Агентство Reuters передало, что ранения получили двое гражданских лиц. Как сообщил журнал Jeune Afrique, в Гвинее предпринята попытка государственного переворота.