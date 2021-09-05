Посольство РФ сообщило, что от россиян в Гвинее не поступало тревожных сообщений

РАБАТ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. От российских граждан, проживающих в Гвинейской Республике, где в воскресенье произошел вооруженный мятеж, тревожных сообщений к настоящему времени не поступало. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Конакри.

"От российских граждан тревожных сообщений не поступало", - отметил собеседник агентства. По его словам, согласно имеющимся данным, на территории Гвинеи находятся около 500 российских граждан.

"Российское посольство расположено далеко от центра города - примерно в 10 км от него, в квартале Матам. В районе посольства РФ наблюдается спокойная обстановка", - добавил он.

По данным французской медиагруппы France 24, лидер мятежников в Гвинее полковник спецназа Мамади Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции. Ранее Думбуя в размещенном в соцсетях видео сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его утверждению, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.