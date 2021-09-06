В Канаде началось досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ

ОТТАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва началось в воскресенье в Канаде. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском посольстве в Оттаве.

Партии — участницы выборов в Госдуму РФ. Что мы о них знаем

"Сегодня [5 сентября] голосование проходило в городе Виндзор (провинция Онтарио), все прошло хорошо", - сказал собеседник агентства. В посольстве не стали уточнять число проголосовавших, заявив, что эта информация будет доступна после завершения голосования на всех избирательных участках.

В диппредставительстве напомнили, что 9 сентября проголосовать можно будет в Сент-Джонсе (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор). В Ванкувере (провинция Британская Колумбия) избирательный участок будет открыт три дня - 17, 18 и 19 сентября. В Монреале (провинция Квебек), Оттаве и Торонто (оба города находятся в провинция Онтарио) можно будет проголосовать только 19 сентября.

"Для участия в голосовании предварительная регистрация не требуется. Граждане включаются в список избирателей по факту явки на избирательный участок", - уточнили в посольстве. Правом на участие в выборах обладают все граждане России, достигшие на день голосования возраста 18 лет. Избирателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, то есть общегражданский, дипломатический или служебный загранпаспорт.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.