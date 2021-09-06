Лавров: российская дипломатия будет пресекать попытки ревизии итогов Второй мировой войны

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отечественная дипломатия будет и впредь пресекать любые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, кем бы они ни предпринимались.

"На днях в Нью-Йорке откроется очередная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В связи с этим нелишне напомнить, что общепризнанные итоги Второй мировой войны, закрепленные в уставе всемирной организации, незыблемы. Российская дипломатия будет и впредь пресекать попытки их ревизии, кем бы они ни предпринимались", - сказал он в видеообращении к участникам форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

"И важный вклад в эту работу призваны вносить научные, экспертные круги, широкая общественность, в том числе и путем проведения таких мероприятий, как ваш форум", - продолжил министр.

Данный форум посвящен прошедшему в декабре 1949 года в Хабаровске трибуналу над группой японских военных, виновных в создании химического и бактериологического оружия, а также его испытаниях на живых людях, отметил глава МИД. "Архивные материалы, представленные на выставке, наглядно повествуют о роли министерства иностранных дел нашей страны в организации Хабаровского процесса. Отечественные дипломаты убедительно разъяснили союзным державам причины, почему этот суд был необходим. Главная из них состояла в том, что преступления отряда №731 и других боевых подразделений японской армии, занимавшихся бесчеловечными опытами над военнопленными, не нашли достаточного отражения в материалах Токийского трибунала 1946-1948 годов", - добавил он.

Лавров отметил, что в данном контексте Хабаровский процесс стал важнейшим дополнением суда в Токио, поскольку он впервые засвидетельствовал ужасы применения биологического оружия. "Поведал миру об этой страшной изнанке милитаристской Японии. Вынесенный судом приговор дал объективную оценку совершенным преступлениям. Важно, чтобы и нынешнее, и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов, оставивших кровавый след в истории человечества. Забывать об этом мы не имеем морального права", - подчеркнул глава МИД РФ.