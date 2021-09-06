Захарова обвинила германских политиков и медиа в сговоре против российских СМИ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Германские политики, силовики и медиа вступили в сговор против российских медиа в стране, при этом в Берлине не замечают попыток собственных СМИ повлиять на внутренние дела России. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на заявление пресс-секретаря Союза журналистов Германии Хендрика Цернера, согласно которому сотрудники RT "распрощались с критической и независимой журналистикой" и "принимают участие в дестабилизации демократии".

"Я бы даже говорила о сговоре немецких силовиков, политиков и медиахолдингов в отношении RT. Ведь в качестве методов воздействия уже применялись закрытие банковских счетов, призывы к отказу в оформлении лицензии на спутниковое вещание, давление на соседние государства с требованием не выдавать лицензию, травля со стороны СМИ и Союза журналистов Германии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

При этом, отметила Захарова, германская Deutsche Welle во время незаконных акций в России размещала на экранах призывы к участию в них. "Приведенные мною факты - это конкретные свидетельства попыток влияния на внутренние дела России и российское общественное мнение немецкого государственного канала в противовес эфемерной демагогии представителей Германии по RT, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистике".