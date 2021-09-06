Нарышкин: признание Токио итогов Второй мировой войны было бы исторически справедливым

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Официальное признание Токио итогов Второй Мировой войны было бы исторически справедливым и позволило бы прийти к решениям по ряду вопросов между Японией и РФ. Об этом сообщил во время форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Было бы исторически справедливым, чтобы официальный Токио согласился признать итоги Второй мировой войны. Я убежден, что такое решение послужило бы самой прочной основой для вывода развития двусторонних отношений на качественно новый уровень, позволяющий искать развязки по всем, в том числе чувствительным, вопросам", - сказал Нарышкин. Он принял участие в форуме по видеосвязи.

Нарышкин добавил при этом, что это не самое главное, усилия участников форума должны быть обращены к гражданам, молодому поколению.

Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" посвящен одной из страниц Второй мировой войны - Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил в ней точку. Он приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия.