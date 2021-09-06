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Нарышкин: признание Токио итогов Второй мировой войны было бы исторически справедливым

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ считает, что такое решение послужило бы самой прочной основой для вывода развития двусторонних отношений на качественно новый уровень

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Официальное признание Токио итогов Второй Мировой войны было бы исторически справедливым и позволило бы прийти к решениям по ряду вопросов между Японией и РФ. Об этом сообщил во время форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Было бы исторически справедливым, чтобы официальный Токио согласился признать итоги Второй мировой войны. Я убежден, что такое решение послужило бы самой прочной основой для вывода развития двусторонних отношений на качественно новый уровень, позволяющий искать развязки по всем, в том числе чувствительным, вопросам", - сказал Нарышкин. Он принял участие в форуме по видеосвязи.

Нарышкин добавил при этом, что это не самое главное, усилия участников форума должны быть обращены к гражданам, молодому поколению.

Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" посвящен одной из страниц Второй мировой войны - Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил в ней точку. Он приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичЯпонияРоссия
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