В Узбекистане началось досрочное голосование на выборах в Госдуму России

ТАШКЕНТ, 6 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование в Госдуму РФ началось в Узбекистане, первый выездной избирательный участок открылся в городе Ангрен в Ташкентской области республики. Об этом в понедельник сообщил корреспонденту ТАСС представитель посольства России в Узбекистане Дмитрий Данилов.

"6 сентября в здании дирекции свободной экономической зоны (СЭЗ) "Ангрен" в одноименном городе столичной области Узбекистана открылся первый в этой республики выездной избирательный участок по досрочному голосованию по выборам в Государственную думу РФ", - сказал дипломат. По его данным, 7 и 10 сентября досрочное голосование пройдет соответственно в городах Алмалык и Чирчик в Ташкентской области республики.

Как сообщалось ранее, 19 сентября находящиеся на территории Узбекистана граждане России смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы также в городах Ташкент, Самарканд и Фергана. Для участия в голосовании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.