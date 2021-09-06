В СФ поддерживают предложение генпрокурора об отнесении оправдания нацизма к экстремизму

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает предложения генерального прокурора Игоря Краснова о приравнивании оправдания нацизма к экстремизму и о законодательном увековечении памяти мирного населения СССР, пострадавшего в годы Второй мировой войны. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета Андрей Клишас.

"Мы поддерживаем предложения, озвученные генеральным прокурором РФ", - сказал он.

Клишас также добавил, что сенаторы займутся подготовкой соответствующих инициатив вместе в Генпрокуратурой РФ.

Ранее Краснов, выступая на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", предложил законодательно увековечить память мирного населения Советского Союза, подвергшегося истреблению в годы Второй мировой войны, а также отнести реабилитацию и оправдание нацизма к категории экстремистской деятельности. По словам Краснова, уже подготовлен законопроект, который нормативно закрепит понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза".

Форум "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" проходит в Хабаровске в рамках проекта "Без срока давности" и посвящен судебному процессу 1949 года над японскими военными преступниками.