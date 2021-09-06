ЦИК подготовит предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России после выборов в сентябре планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью радиостанции " Коммерсантъ FM " в понедельник.

Поводом для этого стала ситуация с появлением двух двойников кандидата от партии "Яблоко", депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Ранее в рамках предвыборной кампании в Петербурге два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание сменили имя и фамилию, став полными тезками Вишневского.

"Мы давно пытаемся предпринять разные меры, закон таков, что их очень мало. Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями", - сказала Памфилова.

По ее словам, "к сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям". "Я полагаю, что по окончании кампании мы со своей стороны, несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы, предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было. Я надеюсь, что с учетом того, что это все предается большой огласке, избиратели разберутся. И мы свою лепту в то, чтобы избиратели разобрались, тоже внесем. Формально участвовать в голосовании они [кандидаты-двойники] могут", - отметила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.