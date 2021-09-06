Матвиенко посетит Австрию для участия во Всемирной конференции спикеров парламентов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с рабочим визитом посетит Австрию для участия в 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдет 6-8 сентября в Вене. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба СФ.

"6-8 сентября делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко посетит Австрийскую Республику с рабочим визитом для участия в мероприятиях 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов. Мероприятие организовано Межпарламентским союзом (МПС) в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и парламентом Австрии", - пояснили в пресс-службе.

Матвиенко примет участие в церемонии открытия конференции и выступит в ходе общих интерактивных дебатов, посвященных глобальным мерам реагирования на пандемию коронавируса. Кроме того, у спикера Совфеда запланированы встречи с австрийскими парламентариями, главами национальных делегаций стран - участниц форума, руководителями международных парламентских организаций.

Члены российской парламентской делегации будут участвовать в тематических дебатах, посвященных вопросам устойчивого развития, обеспечения гендерного равенства, борьбы с дезинформацией и разжиганием ненависти, парламентскому контролю за чрезвычайными мерами, вводимыми правительствами, а также в панельной дискуссии о роли парламентов в глобальном управлении. Также российские сенаторы возложат венок к мемориалу советским воинам, павшим при освобождении Вены в годы Второй мировой войны.

В составе делегации верхней палаты парламента - вице-спикеры Совфеда Галина Карелова и Константин Косачев, председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Как ранее пояснил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предыдущая Всемирная конференция проходила в 2015 году в Нью-Йорке, "однако из-за неконструктивной позиции американских властей было решено перенести место проведения следующей встречи ведущих парламентариев мира в Вену". Тогда, напомнил Косачев, власти США под надуманными предлогами отказали председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко в праве принять участие в конференции, "грубо нарушив свои обязательства как страны, на территории которой находятся международные структуры". После этого Совет Федерации принял решение не направлять российскую делегацию в Нью-Йорк. При поддержке руководства МПС в ходе конференции ее участникам была продемонстрирована видеозапись выступления спикера российской верхней палаты.