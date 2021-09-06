Лавров: США по-прежнему считают себя вправе навязывать России внутреннюю повестку дня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве не принесла кардинальных перемен в отношениях Москвы и Вашингтона, американская сторона по-прежнему считает, что может навязывать России внутреннюю повестку дня. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ.

"Всегда встречаться и разговаривать лучше, чем не делать этого, и в этом смысле, конечно, саммит в Женеве был, я считаю, позитивным. Он никаких прорывов, радикальных перемен в отношениях не принес. Соединенные Штаты по-прежнему считают себя вправе нам навязывать нашу внутреннюю повестку дня, голословно обвиняют нас в том, что мы в их внутренние дела вмешиваемся, не предъявив никаких конкретных фактов", - отметил глава МИД РФ.

Вашингтон начинает осознавать необходимость системных механизмов обсуждения с Москвой взаимных озабоченностей. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ.

"Слава богу, сейчас вроде бы созревает понимание в Вашингтоне, что надо создавать такие системные каналы, системные механизмы, которые позволят озабоченности друг друга высказывать и рассматривать. Потому что у нас тоже есть к американцам претензии, причем в отличие от их претензий к нам, мы предъявляем факты ", - отметил глава МИД РФ.