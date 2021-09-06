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Лавров: Вашингтон понимает, что проект "Северный поток - 2" остановить невозможно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена осознает, что невозможно остановить реализацию проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ.

"Тот же "Северный поток - 2". Администрация Байдена не изменила своей позиции, они по-прежнему против этого проекта, но они понимают, что его остановить невозможно. Но если ты понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, то просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным", - сказал он.

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Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБайден, Джо
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