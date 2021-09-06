{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил, что России не нужна "встреча ради встречи" в "нормандском формате"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Россия не заинтересована в новой "встрече ради встречи" в нормандском формате, такой контакт будет нужен, если он как минимум подтвердит необходимость выполнения решений саммита "четверки" в декабре 2019 года. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ.

"Встреча ради встречи нам не нужна. Нам нужна встреча, которая как минимум подтвердит выполнение последнего на данный момент саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже почти два года назад, в декабре 2019 года. Все, что там записано, Украина отказывается выполнять", - отметил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссия
Мятеж военных в Гвинее
В МИД РФ выступают против любых попыток неконституционной смены власти в Гвинее
Читать полностью