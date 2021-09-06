Лавров рассказал, что посетил около 150 стран, но больше всего любит возвращаться в Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что побывал примерно в 150 странах, но самым привлекательным для него государством всегда остается Россия.

"Только в ООН 193 государства - члена. Наверное, где-то в полутора сотнях я бывал. Остались еще неизведанные страны. Вот как ни странно никогда не был в Канаде", - сказал он, выступая в пансионе воспитанниц Министерства обороны.

Отвечая на вопрос, какая страна наиболее привлекательна для него лично и куда ему "хочется снова приехать", Лавров отметил: "Конечно, наша собственная. Российская Федерация".

"Где бы ты ни был, какие бы красоты ни наблюдал, но дома всегда-всегда лучше, - продолжил глава дипведомства. - Наверное, это не уникальное свойство наших граждан. Каждый, в общем-то, хочет быть поближе к родному очагу, по крайней мере, большинство людей. Хотя есть и страны, в которых люди традиционно выезжали на работу за границу и оставались там, в частности в Европейском союзе очень много практикуется таких переездов".

Министр подчеркнул, что для него Россия - это источник силы. "Это место, где я работаю, живу и отдыхаю, - указал он. - Каждый год я провожу каникулы, отпуск где-нибудь на сибирских просторах, и это очень сильно подпитывает энергетикой".