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Мятеж военных в Гвинее
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В МИД заявили, что в РФ против неконституционной смены власти в Гвинее

В дипведомстве призвали все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие и вести дело к мирному урегулированию ситуации путем переговоров

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Москва выступает против любых попыток неконституционной смены власти в Гвинее и требует освобождения президента страны Альфы Конде. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Альфы Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло. Настоятельно призываем все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие и вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров", - указали в дипведомстве.

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РоссияМятеж военных в Гвинее
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