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Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС

Саммит пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 9 сентября по видеосвязи примет участие в XIII саммите БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"9 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством", - говорится в сообщении.

Как ожидается, лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Планируется, что они также обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане.

"Основные договоренности будут отражены в итоговой декларации", - указали в Кремле.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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