Волонтеры выявили 4 тыс. фейков о выборах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете с начала 2021 года выявила более 4 тыс. материалов с ложной информацией о выборах, которые пройдут в сентябре. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава рабочей группы Александр Малькевич.

"По состоянию на начало сентября киберволонтеры Общественной палаты РФ выявили более 4 тыс. фейков о выборах. Число их растет. Как мы и предполагали, производство фейков на поток поставлено так называемым движением "Голос", признанным в России организацией-иноагентом", - сказал Малькевич.

По его словам, только за последние два дня были опровергнуты "целый ряд так называемых нарушений, которые публикуются "Голосом".

"Причем по технологии и традиции прошлого года все эти "нарушения" высасываются из пальца. Например, был фейк, что при формировании участковой избирательной комиссии (УИК) номер 9003 в Москве в состав избиркома не включили кандидата, предложенного КПРФ. Потом начинаем разбираться и выясняем, что, во-первых, есть процедура, при которой членов УИК берут из резерва, в который заранее подаются кандидатуры. В этот резерв кандидатура от КПРФ не была подана, но все равно, несмотря на это, ТИК принял решение продлить прием членов УИК и предложил КПРФ своего представителя направить", - отметил член ОП.

Он подчеркнул, что "любой рабочий момент представителями "Голоса" превращается в какую-то вселенскую драму, они это пытаются масштабировать на своей фейковой карте нарушений". "Но задача - опять создать вал, массив, показать "страшные нарушения" для того, чтобы СМИ-иноагенты эту историю потом максимально тиражировали. И это мы обсуждали с членами комиссии Совета Федерации по вмешательству в дела РФ. Даже сенаторы признают, что СМИ-иноагенты не маркируют свою продукцию", - сказал Малькевич.

Он напомнил, что до выборов осталось меньше двух недель, за это время будет "просто вал, поток фейков". "И уже к создателям качественных фейков подключаются такие псевдообщественники, которые завалят нас потоком подобного рода как бы нарушений", - заключил член ОП.

Ранее Минюст внес общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в созданный в этом году реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Это движение стало первым в новом реестре.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.