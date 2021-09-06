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Смена власти в Афганистане

Лавров: РФ готова принять участие в церемонии объявления нового правительства в Кабуле

Как отметил глава МИД РФ, это возможно, если правительство будет инклюзивным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Россия с удовольствием примет участие в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы, не только пуштунов - это узбеки, хазарейцы, таджики. Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни. Если об этом пойдет речь, я считаю, что мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

 

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