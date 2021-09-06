Лавров: Россия не намерена силовыми методами защищать русскоязычных граждан за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Россия не намерена силовыми методами решать проблему защиты русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине, но при этом активно занимается продвижением русского языка за рубежом. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

"Мы не будем употреблять здесь методы такие силовые. Это невозможно. Но призвать к ответственности необходимо, и мы это делаем. Делаем это и в Совете Европы, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подразделениях, которые занимаются проблемами нацменьшинств в ООН. Особенно, мы это делаем в работе с нашими европейскими коллегами, включая Евросоюз как наднациональное образование", - сообщил он.

МИД РФ, отметил министр, постоянно информирует о проблеме защиты русскоязычного населения и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. "Мы постоянно информируем о тех вещах, которые его сотрудники должны были бы сами отслеживать, которые прямо нарушают те идеалы, которые прямо объявлены в ЕС для стран, которые бы хотели бы партнерствовать с ЕС", - добавил министр.

Лавров отметил, что примеры ограничительной политики по отношению к русскому языку малочисленны. "Это прежде всего страны Прибалтики и Украины, где объявлена открытая война против русского языка, против русскоязычного образования в нарушение многочисленных конвенций о правах нацменьшинств, а в случае Украины - впрямую грубое нарушение Конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка и в целом гарантии русскоязычных меньшинств", - отметил он.

При этом, подчеркнул Лавров, ситуация на Украине с дискриминацией русского языка достигла "масштабов бедствия". Глава МИД РФ напомнил, что несколько лет назад был принят закон об образовании и закон об украинском языке как государственном, которые предполагали, что с сентября 2020 года можно будет преподавать национальные языки только в начальной школе. "Когда мы предложили европейским странам, чьи граждане имеют соотечественников на Украине, все-таки повоспитывать украинское руководство, они достаточно стыдливо кивали головой, но потом каждый занимался своими делами. Это достаточно печально. Под давлением ЕС Украина сделала исключение для стран ЕС. Русский оказался вдвойне дискриминируемым", - отметил Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он не упускает ни одной встречи с европейскими коллегами, чтобы не поднять тему русского языка. Работа по продвижению русского языка за рубежом ведется по многим каналам (работают активно по продвижению русского языка посольства, центры науки и культуры Россотрудничества, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, Фонд "Русский мир", целые программы для стран Центральной Азии). В Таджикистане создаются пять русских школ, а для координации интересов в этой сфере по поручению президента Владимира Путина готовится комплексная государственная программа поддержки русского языка за рубежом. "Меня очень удручает основанная на двойных стандартах их [европейских коллег] реакция, вернее ее отсутствие. Это будет постоянным раздражителем наших отношений в СМИ. Если говорить в более широком плане, мы сейчас активно расширяем возможности русскоязычного образования. Ежегодно выделяется уже более 15 тысяч стипендий, планируется довести их до 20 тыc. <...> Мы эту проблему видим и активно ей занимаемся", - заключил он.