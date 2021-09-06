Лавров положительно оценил взаимодействие МИД России и властей Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил активное развитие внешних связей Санкт-Петербурга и дал положительную оценку взаимодействия властей города с МИД РФ.

"По-моему, у нас неплохие результаты совместной работы и планы на будущее, - сказал в понедельник министр на встрече с петербургским губернатором Александром Бегловым. - Спасибо за неизменную поддержку работы представительства МИД России в Санкт-Петербурге. Это крупнейшее представительство министерства в регионах Российской Федерации".

Лавров указал, что Петербург является одним из лидирующих городов по внешним связям и приграничному сотрудничеству. "Туристический потенциал и привлекательность Санкт-Петербурга также хорошо известны. Стараемся всячески продвигать эту отрасль экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области <...> Нам принципиально важно рекламировать и пропагандировать (в хорошем смысле) историческую, культурную ценность Санкт-Петербурга", - добавил глава МИД РФ.

Он также отметил, что Санкт-Петербург оказался в числе первых городов, где были введены электронные визы несколько лет назад. "Сейчас продолжаются меры по дальнейшему облегчению визового режима. Можно получать многократные визы сроком действия до одного года, также есть и другие послабления", - пояснил министр.

"У вас огромное количество инвестиций с Финляндией, Германией, другими государствами. Работают информационно-деловые советы в Италии, Германии, Греции, Китае. На азиатском направлении, так же, как и на европейском, Санкт-Петербург имеет очень хороший "послужной список" в Азии, Центральной Азии, в том числе в Туркменистане, Узбекистане и других странах", - заключил министр.