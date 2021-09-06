Памфилова просит избирком Петербурга заменить плакаты с двойниками кандидата Вишневского

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила главу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Наталью Чечину заменить плакаты с изображением двух двойников кандидата от партии "Яблоко", депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, а также предложила этим двум кандидатам сняться с выборов, если у них осталась совесть.

Ранее в рамках предвыборной кампании в Петербурге два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание сменили имя и фамилию, став полными тезками Вишневского. Кроме того, на предвыборных плакатах они поменяли себе внешность, став похожими на кандидата от "Яблока".

"Вот этот товарищ первый молодой - [кандидат] 1978 года Алексей Шмелев. Кстати, отец троих детей. Вот я думаю, участвуя в этих грязных технологиях, как он будет потом смотреть в глаза своим детям. Он что стесняется своей фамилии? Ну и шел бы как Алексей Шмелев в этом округе, показал бы на что он способен", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

По ее словам, настоящие имя и фамилия второго кандидата-двойника - Виктор Быков. "Ему что стыдно за свою фамилию, имя и отчество, или он ничем не прославился, что надо было косить или маскироваться под Бориса Лазаревича Вишневского?" - спросила глава ЦИК.

"Что я предлагаю, с учетом того, что у нас действительно очень ограниченные возможности в соответствии с тем законом, который есть. Есть такое предложение, Наталья Валентиновна [Чечина], обязать эти комиссии, где их принимали, пусть они их пригласят и сфотографируют в том виде, в котором они есть. Заменить этот плакат и сфотографировать их в том виде, в котором они реально есть. Раз захотели на весь город, на всю страну прославиться, то пусть прославляются", - подчеркнула Памфилова.

Она также обратилась к этим двум кандидатам-двойникам с просьбой снять свои кандидатуры с выборов, если у них еще остались остатки совести.

Памфилова напомнила, что Центризбирком после выборов в сентябре планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.