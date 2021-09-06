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Саакашвили заявил, что приедет в Грузию на муниципальные выборы

Выборы пройдут 2 октября

ТБИЛИСИ, 6 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прибудет на родину на выборы в местные органы власти, которые назначены на 2 октября.

"Я хочу сказать, что лично я приеду на эти выборы в Грузию, а также хочу призвать всех наших соотечественников, проживающих за рубежом: "У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может - сушей, воздухом - поедем все в Грузию", - сказал Саакашвили в понедельник в ходе своего видеообращения, опубликованного в Facebook.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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