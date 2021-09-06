Захарова: работа в посольстве США помогала россиянам получить гражданство Штатов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Работа российских граждан в посольстве США в РФ была связана с возможностью получения ими вида на жительства в США или американского гражданства. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"То есть как интересно получается. С одной стороны, они их нанимали. С другой стороны - мы это говорили, но почему-то наши германские партнеры на это не обратили внимание - как правило их работа и возможность получения контракта, в частности, в посольстве США, непосредственно была связана с возможностью получения либо вида на жительство, либо гражданства. Такой небольшой интересный нюанс", - сказала она.

По словам Захаровой, у России и стран Запада по-разному формируется дипломатический персонал и вообще персонал дипломатических ведомств. В частности, Россия отправляет своих дипломатов работать за рубеж, а западные партнеры нанимают на работу в свои посольства граждан страны пребывания. "В нашей стране нанимали российских граждан. Суть в этом", - указала дипломат.

То есть, пояснила Захарова, происходила такая "конвертация российского гражданина в гражданина их страны". "Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая веселая карусель", - добавила дипломат.

Ранее Захарова в своем Telegram-канале написала, что информация о спонсорстве Алексея Навального сотрудниками зарубежных посольств в России подтвердилась. Больше всего подобных пожертвований, по ее словам, шло через дипмиссии США и ФРГ.