В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили, что состав диппредставительства сократился втрое

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Численный состав российского генерального консульства в Нью-Йорке сократился почти в три раза из-за политики США в вопросе выдачи виз. Об этом заявил в понедельник ТАСС заместитель генерального консула РФ в Нью-Йорке Вячеслав Славкин.

"Мы стали готовиться к выборам заранее, поскольку мы знаем, что у нас ожидается большой наплыв граждан, а, к сожалению, количество сотрудников у нас очень ограничено. У нас генконсульство сокращено по количеству дипломатов в связи с тем, что американцы не выдают визы, фактически в три раза", - отметил он, рассказывая о подготовке к выборам в Государственную думу 19 сентября.

Славкин добавил, что, несмотря на это, подготовка к голосованию идет в штатном режиме. "Каких-либо проблем мы не видим. В соответствии с установленным порядком, мы проинформировали власти страны пребывания о проведении выборов, чтобы компетентные органы США обеспечили соответствующий режим безопасности. Нам было обещано максимальное содействие в этих вопросах, поэтому ждем избирателя во всеоружии", - продолжил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу The National Interest сообщил, что Вашингтон передал в минувшем декабре Москве список из 24 российских дипломатов, которым пришлось покинуть территорию Соединенных Штатов до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами. Кроме того, посол рассказал, что американские власти отменяют действующие визы жен и детей сотрудников без объяснения причин.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выступил с заявлением, что США не хотят эскалации с Россией в отношении работы дипломатов двух стран. По его словам, ограничения на длительность командировок дипломатов в США направлены на баланс работы миссий. В ответ на это Антонов заявил, что российская сторона выдала за последнее время 22 визы сотрудникам посольства США для работы в Москве, в то время как Вашингтон продлил документы лишь одному советнику - посланнику РФ, что противоречит ранее достигнутой договоренности. При этом в посольстве США в Москве россиянам рекомендовали обращаться за неиммиграционными визами в американские диппредставительства в других странах.