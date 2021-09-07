Памфилова заявила, что "карусели" на предстоящих в сентябре выборах невозможны

"Прозрачными стали и технологии, и методы. Вы помните разговоры про "карусели"? А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики. И все вместе это привело к тому, что система стала одной из самых прозрачных в мире. Этого никто не оспорит и люди все это видят", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" во вторник.

По ее словам, в ЦИК видели "тот негатив, тот уровень недоверия, который был к выборам". "И все эти годы мы действительно очищаем эту систему. Мы избавились от ряда одиозных составов комиссий в ряде регионов. Там, где творились форменные безобразия, мы их влияние практически минимизировали через кадровую политику, беспрецедентную цифровизацию, технологическое переоснащение", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, комиссия "идет на шаг или два шага вперед и работает на опережение".

"Применяем цифровизацию раньше, чем в других системах и ведомствах. Например, QR-кодирование - зачем оно? А чтобы протоколы быстро вводить, сканируя их, и уже невозможно было что-то переписать или подделать. Да и скорость введения протоколов увеличилась в 10 раз. Благодаря этому результаты тут же появляются в онлайн-режиме. Не буду всего перечислять, но вот эта работа за все годы - с одной стороны, по технологическому переоснащению, с другой стороны, решение организационно-кадровых вопросов - привела к тому, что система стала беспрецедентно прозрачной", - подчеркнула Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.