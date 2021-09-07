Памфилова считает, что США хотят дискредитировать выборы в России

"Мы давно работаем, чтобы перешибать негативные информационные потоки, но нам нужна помощь. Другие сообщества тоже должны нам помогать. Это наша общая проблема, если мы хотим не допустить роста количества фейков. Ведь после выборов президента Соединенных Штатов и негативной оценки мировой общественностью этих выборов американской стороне надо перевести стрелки на нас, это их дело чести", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" во вторник.

По ее словам, американской стороне "надо снести выборы, дискредитировать Россию". "А наше дело чести - отстоять [выборы] и не допустить [их дискредитации]. Надо двигаться наступательно, динамично, оперативно разоблачать фейкоделов, называя вещи своими именами. Это наше общее дело - защита гражданского общества. Дело экспертов и простых людей, тех, кто переживает за страну, и тех, кто не хочет, чтобы их топили в потоке злобной лжи. Мы вместе должны отстоять наши выборы, прямые, в отличие от [выборов] тех, кто пытается нас учить", - подчеркнула глава ЦИК.

Она напомнила, что на выборах в сентябре "представлен весь общественно-политический спектр, есть конкуренция, есть за кого голосовать: от правого до левого сектора". "Еще раз подчеркну, это наша общая задача - отстоять выборы. И для этого их надо провести открыто, честно, прозрачно, чтобы ни у кого не возникло ни капли сомнений", - заключила Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.