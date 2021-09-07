Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Саратов.

Глава правительства осмотрит строящуюся областную инфекционную больницу, посетит трамвайное депо и технопарк Almaz-Digital, ознакомится с проектом реконструкции набережной Волги. Также у председателя правительства запланирована встреча с губернатором региона Валерием Радаевым.

Это будет первая поездка Мишустина в Саратов в должности премьер-министра. Его сопровождают глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.