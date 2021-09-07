Избирком Петербурга отказался удовлетворить жалобы Вишневского на бюллетени с "двойниками"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании во вторник оставила без удовлетворения жалобы кандидата от партии "Яблоко", депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского по избирательным бюллетеням, в которых имеются другие кандидаты с такими же именем и фамилией (отличается отчество) и не указываются их прежние данные.

"Предметом жалобы является то, что имеется еще один кандидат, которого тоже зовут Борис Вишневский, только Борис Иванович (Борис Иванович Вишневский зарегистрирован территориальной избирательной комиссией №16 кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №216 - прим. ТАСС). <…> В бюллетене не указывается на его прежнюю фамилию и прежнее имя, поскольку по буквальному смыслу статьи 79 федерального закона "О выборах депутатов Государственной думы" такое указание предусматривается только в том случае, если имеется полное совпадение фамилии, имени и отчества. В связи с этим рабочая группа <…> пришла к выводу о том, что жалобу надлежит оставить без удовлетворения", - сказал на заседании член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Такое же решение городской избирком вынес по аналогичной жалобе Вишневского, касающейся текста бюллетеня для голосования на выборах депутатов заксобрания по одномандатному округу №2. В бюллетене, помимо Бориса Лазаревича Вишневского, два кандидата-самовыдвиженца с такими же именем и фамилией, но с другим отчеством - Геннадьевич и Иванович.

Кроме того, как ранее сообщалось, на предвыборных плакатах кандидаты поменяли себе внешность, став похожими на кандидата от "Яблока". Говоря в ходе обсуждения на заседании о кандидате Борисе Ивановиче Вишневском, Зацепа отметил, что он "с трудом узнает [сменившего имя и фамилию] Виктора Ивановича Быкова на этой фотографии [на предвыборном плакате]". По его словам, "фотография очевидно подверглась ретуши, но прямого запрета на нее - хотя хотелось бы его видеть в законодательстве - не предусматривается". Вместе с тем Зацепа напомнил, что рабочая группа горизбиркома ранее рекомендовала внести прежние фамилии кандидатов в плакат, "что было сделано".

Кандидат от "Яблока" Борис Лазаревич Вишневский, от которого в горизбирком поступили две жалобы по бюллетеням, выдвигается на выборах в депутаты Государственной думы, а также на выборах в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Замечания ЦИК

На заседании 6 сентября председатель Центризбиркома России Элла Памфилова попросила главу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Наталью Чечину заменить плакаты с изображением двух двойников кандидата Вишневского, а также предложила этим двум кандидатам сняться с выборов, если у них осталась совесть. Памфилова также напомнила, что Центризбирком после выборов в сентябре планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначили на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.