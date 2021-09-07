Рыбаков: депутаты от "Яблока", в случае успеха на выборах, откажутся от части зарплаты

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в Госдуму от партии "Яблоко", в случае победы на предстоящих выборах, откажутся от большей части депутатской зарплаты и некоторых других привилегий, они планируют подталкивать к этому и коллег из других фракций. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил председатель партии Николай Рыбаков.

"Государственная дума обходится нашему бюджету в 13 млрд рублей. Оплата труда депутатов Государственной думы - половина от этого, почти 6 млрд рублей в год", - сказал он, добавив, что содержание каждого депутата обходится в 3,5 млн рублей в месяц. Рыбаков добавил, что зарплата депутата составляет почти 470 тыс. рублей, а также предусмотрена пенсия до 68 тыс. рублей и пособия.

По словам Рыбакова, такая ситуация недопустима, учитывая низкие зарплаты граждан в регионах. "Депутаты от партии "Яблоко" в нашей будущей фракции в Госдуме будут получать заработную плату в размере средней заработной платы по городу Москве (по данным Фонда развития гражданского общества 95,3 тыс. в 2020 году - прим. ТАСС), потому что правильно, когда депутаты понимают, как живут люди, и получают ту заработную плату, которую получают их избиратели в том городе, в котором они работают", - продолжил председатель партии. По его словам, разницу депутаты будут переводить в детские дома или благотворительные организации на помощь детям.

Помимо этого, в "Яблоке" намерены отказаться от использования служебных автомобилей, как в Москве, так и в поездках по регионам, от использования за счет бюджета ВИП-залов аэропортов, мест бизнес-класса в самолетах, вагонов СВ, от апартаментов люкс в командировках. Рыбаков также пообещал, что члены фракции будут публиковать отчеты как о доходах, так и о расходах.

Рыбаков заверил, что депутаты от "Яблока", в случае избрания, инициируют законы, которые приблизят "весь состав Госдумы к людям". По его словам, необходимо "отказаться от пенсионной системы для депутатов и отдельной системы медицинского обеспечения депутатов, отказаться от пособий для депутатов при переезде их и их семей в Москву". Кроме того, фракция "Яблоко", в случае победы на выборах, предложит сократить отпуска депутатов с 42 дней до 28.

Со своей стороны председатель федерального политического комитета "Яблока" Григорий Явлинский заметил, что в партии продолжаются дискуссии о том, до какого уровня следует понизить доход депутатов. "Каждый принимает личное решение. Никто не заставляет, это действительно шаг со стороны наших кандидатов в депутаты на встречу своим избирателям", - добавил он.