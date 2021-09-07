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Единый день голосования

Песков заявил, что тема блокировки сайта "Умное голосование" не касается Путина

Представитель Кремля отметил, что вряд ли у президента вообще есть какое-то мнение на этот счет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Оценка ситуации вокруг блокировки сайта "Умное голосование" на фоне предвыборной кампании не входит в прерогативу президента России Владимира Путина. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не считает ли Путин блокировку этого ресурса угрозой результату партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.

"Это никоим образом не касающаяся президента тема. Это не его прерогатива, поэтому вряд ли на этот счет вообще есть какое-то мнение у президента", - сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что предвыборной кампанией занимается ЦИК РФ, и предложил перенаправить туда вопрос о блокировке упомянутого сайта.

Песков при этом подтвердил, что Путин поддерживает партию единороссов. "В остальном главное - это проведение справедливых, чистых выборов в полном соответствии с духом и буквой закона. Вот что является главным для президента", - подытожил Песков.

Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование", так как тот связан с экстремистской организацией. В ведомстве уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕдиный день голосованияПесков, Дмитрий Сергеевич
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