СК России призвал придать огласке преступления военных милитаристской Японии

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Имена военных преступников милитаристской Японии, участвовавших в создании и применении бактериологического оружия в годы Второй мировой войны, должны быть преданы огласке, сообщил во вторник заместитель председателя СК РФ Александр Федоров на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" в Хабаровске.

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"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"Их [японских милитаристов, в том числе сотрудников биологических отрядов Квантунской японской армии] преступления должны быть преданы огласке, названы имена как жертв преступлений, так и преступников", - сказал Федоров.

Спецотряды №731 и №100 Квантунской армии вели разработку бактериологического оружия, которое испытывалось в том числе на людях. 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия, были осуждены во время Хабаровского процесса в 1949 году. В ходе этого трибунала стало известно о планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал и о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной операции в августе 1945 года.

По мнению Федорова, эти факты должны быть представлены общественности и в Японии. "Должна быть дана публичная оценка с осуждением этих деяний со стороны, как мне представляется, японских властей, что до сегодняшнего времени сделано, к сожалению, не было. Хотя надо быть справедливыми, в Японии есть целый ряд общественных организаций, которые поднимают этот вопрос, выступают за осуждение этих процессов. Надо, чтобы такое осуждение было публичным, потому что не признавая свои ошибки, не покаявшись, создается почва для повторения подобных деяний", - сказал Федоров.

Он подчеркнул, что в настоящее время отмечаются попытки исказить итоги Второй мировой войны, в том числе Хабаровского процесса, но преступления японских милитаристов были установлены со "стопроцентной" гарантией, они были подтверждены всей совокупностью доказательств и свидетельскими показаниями, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами, в том числе подлинными документами, признаниями самих подсудимых.

"Эти преступления с юридической точки зрения, с правовой точки зрения доказаны безупречно, никакому сомнению и оспариванию не подлежат. А те попытки, которые были предприняты где-то 20 лет назад по обжалованию приговора, не имели успеха, приговор оставлен в силе", - напомнил Федоров. Накануне он сообщил, что Следственный комитет России готов провести расследование в отношении японских преступников, убивавших советских военнопленных и проводивших над ними опыты во время Второй мировой войны.

Актуально для международных отношений

Хабаровский процесс был "немного подзабыт" в общественном сознании, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС член-корреспондент РАН, председатель Российского общества историков-архивистов Ефим Пивовар. Но форум в Хабаровске, демонстрация рассекреченных материалов, связанных с этим судом, и включение информации об этом в образовательный процесс призваны исправить ситуацию, что важно и для формирования отношения к применению бактериологического оружия в мире в настоящее время.

"Надо признать, что значение в борьбе против оружия массового уничтожения - ядерного, химического, бактериологического - нельзя переоценить. Это актуально и для современности, есть подозрения применения бактериологического оружия и сейчас. Несмотря на то, что есть конвенции, которые запрещают разработку бактериологического оружия, и которые большей частью Земного шара приняты, есть страны, которые их не приняли. Это означает, что продолжается эта смертоносная работа", - сказал Пивовар.

По его словам, обращение к событиям 1949 года, к Хабаровскому процессу, важно для актуализации опыта борьбы с бактериологическим оружием. "Это не просто история, это современная политика, современные международные отношения, которые должны быть направлены на предотвращение преступлений против человечества, против человечности", - сказал эксперт. Хабаровский процесс вскрыл работу правящих кругов Японии в годы войны по разработке бактериологического и химического оружия, попытки его применения, опыты над людьми. "Стоит обратить внимание, что эти преступления не получили полной оценки, потому что значительная часть лиц, которая была замешана в них, избежала наказания", - добавил Пивовар.

Интеграция в образовательный процесс

Участники форума отметили важность сохранения исторической памяти о событиях, предшествовавших Хабаровскому процессу в сознании и детей, и молодежи. "Необходимо, чтобы произошло фундаментальное изменение в системе образования. Эта тема должна войти в общественное сознание на основе тех исследований исторических, архивных документов… Чтобы были разработаны соответствующие образовательные модули в высшей школе и, соответственно, в средней школе", - сказала журналистам ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева, добавив, что в учебниках истории сейчас нет темы геноцида, совсем не упоминается Хабаровский процесс.

Разработанный ранее специальный учебный модуль "Без срока давности" о преступлениях нацистских преступников в этом году дополнят материалами по Хабаровскому процессу, которые впоследствии будут интегрированы в подготовку юристов и историков.

"Преступления японских милитаристов, которые рассматривались в ходе Хабаровского процесса, эти события должны войти в образовательные программы, связанные с изучением истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Готовить такие программы и их проводить должны, конечно, подготовленные учителя и педагоги. Поэтому очень важно разработать методическую базу для правильной подачи и правильного освещения этих событий", - добавил ТАСС первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

Он отметил, что по результатам работы форума специалисты Московского педагогического государственного университета, Ассоциации развития педагогических вузов и университетов, хабаровских учебных заведений подготовят соответствующие методические рекомендации.